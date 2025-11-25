HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 24 de noviembre, en Extremadura?
El exsenador en las Cortes Generales de España, Ignacio Cosidó. EFE

La matraca Cosidó

En diagonal ·

El penúltimo en tirar de ella ha sido Sánchez

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:15

Comenta

El penúltimo en tirar de la matraca Cosidó ha sido Sánchez. Tras la condena a García Ortiz, lo habían hecho otros políticos del PSOE o ... periodistas afines (Intxaurrondo se lo recordó a Tellado). Lo de Cosidó es como que España es el segundo país con más fosas o el PP el partido más corrupto de Europa. Cosas que se dicen. Como las «cosas que pasan» de Trump.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Belén, limpiadora en Badajoz, sufre una agresión sexual: «Pensé, o salgo de aquí, o me viola»
  2. 2 Ni Madrid ni Vigo: el poblado de la Navidad más mágico está en este rincón de Extremadura
  3. 3

    La Escuela de Hostelería ofrecerá comida al público dos días a la semana
  4. 4 Investigan a tres empresas por el uso fraudulento de la denominación de origen Pimentón de La Vera
  5. 5 Muere un hombre tras caer de una escalera en Talayuela
  6. 6 Badajoz instalará un tercer mercado navideño en la plaza Alta
  7. 7 Un incendio en la fábrica de tomates de Conesa en Badajoz provoca daños materiales
  8. 8

    Una parroquia de Badajoz se convierte en refugio ante la ola de frío
  9. 9 Herida una mujer de 65 años tras sufrir un atropello en el puente Lusitania de Mérida
  10. 10 Pacenses, atentos al buzón: notificaciones electorales en camino

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La matraca Cosidó

La matraca Cosidó