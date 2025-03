No voy a llorar, no voy a llorar

Comenta Compartir

No me voy a hacer la valiente porque no sé si, en el hipotético e improbable caso de que estuviera delante de Meryl Streep, me ... echaría a llorar. Beso por donde pisa, pero los pucheros y el 'lydialozanismo' de Juliette Binoche, no sé. Y no es tanto lo de llorarle encima mientras hablaba de ella a un palmo de distancia antes de entregarle la Palma de Honor en Cannes, es lo que dijo. Lo de «has cambiado nuestra forma de ver a las mujeres en el cine y de vernos a nosotras mismas». Hombre. Necesitaría más datos sobre esa afirmación. O percepción. Es verdad que nunca sabría responder a la popular y absurda pregunta de «qué libro te ha cambiado la vida». Ninguno. Me habrán gustado más o menos o habré aprendido más o menos. Igual que me fascina Meryl Streep desde que la vi en 'Holocausto'. Más cambió Olivia de Havilland la vida de las mujeres (y de los hombres) cuando pleiteó y ganó en 1944 para acabar con la esclavitud del sistema de estudios.

