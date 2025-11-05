HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 4 de noviembre, en Extremadura?
Cartel promocional de la serie 'Anatomía de un instante'. Movistar

Ni libros, ni periódicos, ni Victoria Prego

En diagonal ·

Adolfo Suárez «desapareció de la vida pública hace muchos años y la gente es selectiva en los recuerdos»

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:12

Comenta

Cuando Olivia Colman hizo en 'The Crown' el episodio de la catástrofe de Aberfan no tenía ni idea de que eso hubiera pasado. Uno de ... los momentos más difíciles del reinado de Isabel II ocurrió en 1966, cuando el derrumbe de una mina de carbón mató a 144 personas, la mayoría niños. En la ficción, eso pasa en el tercer capítulo de la tercera temporada. Álvaro Morte hace de Adolfo Suárez en 'Anatomía de un instante', la serie basada en la novela de Cercas sobre el 23-F que Movistar Plus + estrena el 20-N.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

