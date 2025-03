Comenta Compartir

Dice Jaume Ripoll, fundador de Filmin, que en una cena le preguntaron quién era Humphrey Bogart. «Te choca, pero no debes hacer que se sientan ... culpables, sino felicitarte porque ahora tienen la oportunidad de descubrirlo». Una vez leí que Ripoll no había visto 'Lo que el viento se llevó'. Parece una fijación como de Lina Morgan. «No lo cato, no lo cato y no lo cato». Una amiga que da clases de guion en una universidad citó un día a Rhett Butler y solo tres alumnos sabían quién era.

En la primera edición de 'Gran hermano', Koldo, el que parecía más listico, dijo que había tenido un sueño kafkiano e Ismael, otro concursante, no sabía de qué hablaba. No sabía quién era Kafka, para pasmo de Koldo. Bueno, muchos de los que dicen kafkiano no sabrían explicar qué quieren decir con ello. Lo sorprendente, o no, es que Koldo en otro momento preguntó: «¿Quién es Katharine Hepburn?» Lo mismo da no saber quién es Humphrey Bogart que el Turronero.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión