HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo, 23 de noviembre, en Extremadura?
El rey Felipe VI pronuncia un discurso durante el coloquio '50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia'. EFE

Imposible conciliar

Tiene Don Felipe una tarea difícil conciliando lo familiar y lo institucional

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

Tiene Don Felipe una tarea difícil conciliando lo familiar y lo institucional. Que no deja de ser lo mismo. Por un lado, un padre-rey ... al que reivindicar (lo hizo el viernes en el reparto de toisones). Por otro lado, un padre-rey al que esconder a la vez que invitar (lo hizo el sábado). Esa comida en El Pardo era como la de una familia grande que reserva para una celebración un restaurante con salones grandes en El Pardo. Que será muy palacio real, pero no es la casa familiar. Y como Pla diría de las luces de Nueva York, ¿esto quién lo paga? Las comidas con Hitler las pagaban los comensales. El cubierto se pagaba a Bormann. Salía por cincuenta o cien marcos. Göring cada vez iba menos. «Es que se come tan mal», dijo un día a Speer. A Don Juan Carlos le gusta comer bien, pero no iba a dejar de ir, aunque en El Pardo se comiera mal, que no lo sé. Y aunque la comida no fuese en la Zarzuela, su casa. Aquí todo es más absurdo que en 'Ubú rey'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera
  2. 2

    Aumentan los mini perros en Badajoz y el Colegio de Veterinarios advierte de sus problemas de salud
  3. 3

    María Varela: la mujer que fue asesinada cuando tomó la decisión de ser libre
  4. 4 Qué son los radares negros o de ocupación que llegarán a España en 2026
  5. 5 Los adornos navideños vuelven a provocar una caída de cascotes en San Roque
  6. 6 El jamón de Dehesa de Solana se ha hace con el premio Gran Espiga
  7. 7

    Extremadura deberá reducir alumnos por aula si sale adelante la ley del Gobierno
  8. 8

    La mejor profesora de Física de Inglaterra es una pacense: «Interesar a los alumnos es fácil»
  9. 9

    «En Extremadura cada vez hay más personas que compran sin recurrir a financiación»
  10. 10

    Mercado inmobiliario en Extremadura: 13.372 viviendas vendidas a un precio medio de 92.392 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Imposible conciliar

Imposible conciliar