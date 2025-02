Los policías va a detener a un narco, este les echa a sus perros de presa, que les atacan. Algunos acaban heridos y tienen que ... defenderse. Se graba el incidente y se difunde por el PACMA con este texto: «Imágenes sensibles: policías abaten a tiros a varios perros en Tenerife durante una detención (...) Por esto nos hartamos de pedir que las Fuerzas del Orden estén instruidas y preparadas para intervenir con animales». Y encima tratando de identificarlos.

Las de Femen no son perras, pero los policías también tendrán que estar instruidos para manejar a mujeres con las tetas al aire. No sé si el policía investigado por sujetar de las peras a una manifestante de Femen durante una protesta es un cerdo o, como dice, utilizó una técnica policial para reducirla que, por lo que se ve, supone agarrarla de las tetas desde atrás. No sé si en esas circunstancias es una agresión sexual, pero las mentiras, como las tetas, cuanto más grandes, mejor.