Horrorizada y entusiasmada

Cuando le preguntaban por momentos intensos, Victoria Prego nombraba dos. Uno, el 23-F. No solo por lo que podríamos recordarlo cualquiera, sino porque ella ... estaba en TVE, en la sala de magnetoscopios, viendo unas imágenes que no estaba viendo nadie más. Horrorizada, contó a 'Zenda', pero también entusiasmada por estar en el centro de la historia de España. El otro momento fue el 22 de julio de 1977, el día de la sesión solemne de apertura de las primeras Cortes democráticas. Le impresionó (impresiona ahora también en la televisión) ver entrar a la Pasionaria, a Carrillo, a Alberti, a Marcelino Camacho, a Simón Sánchez Montero, a Felipe, a Guerra… Y cómo los policías los saludaban marcialmente. Y a la vez, a Fraga, a López Rodó… La imagen de la reconciliación. «Todos esos señores que se habían dado de tiros años antes se juntaron para hacer la constitución inclusiva que nos acoge a todos». Y hoy a hostias porque no sabemos lo que tenemos.

