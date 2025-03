Los hijos de Ábalos

'Los hijos de Sánchez' es una película de Anthony Quinn. El protagonismo de Quinn es lo de menos porque en la película de 1978 ... estaban Dolores del Río, Katy Jurado, Lupita Ferrer y Lucía Méndez. Los hijos de Pedro Sánchez son dos. Y son hijas. Ábalos tiene cinco hijos de tres matrimonios. De los dos sexos. El sábado en La Sexta dijo que tenía que pensar en sus propios hijos. A la hora de renunciar a su sueldecico de diputado. Haber pensado en tus hijos antes de tener tantos, hombre.

Una vez que a alguien no le gustó algo que había escrito de él, me dijo que tenía madre (madre que lee los periódicos). Vale, eso no se puede evitar, pero los hijos sí. Hay una cita que se atribuye a Laura Esquivel, pero es anterior. La de quienes antes de yacer, rezaban: «Señor, no es por vicio ni por fornicio, sino para dar un hijo a tu servicio». La ejecutiva del PSOE ha pedido a Ábalos el acta de diputado. Ya ha contribuido lo suficiente a la demografía.