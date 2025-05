Nunca iría a 'Pasapalabra' (no digo de concursante, sino de acompañante). Primero porque no soy famosa, que es importante. Segundo y, sobre todo, porque seguro que no acertaba una

Nunca iría a 'Pasapalabra' (no digo de concursante, sino de acompañante). Primero porque no soy famosa, que es importante. Segundo y, sobre todo, porque seguro ... que no acertaba una. Y para hacer el ridículo me quedo en mi casa sin más cámaras que las de la alarma. La protagonista de la serie de Movistar 'Rapa', Mónica López, dice que no hay que ir a 'El Hormiguero' porque blanquea el fascismo (por lo que sea y por Abascal en noviembre de 2019). Javier Cámara fue a promocionar 'Rapa' solo. Hay quien sostiene que le debería dar vergüenza.

Dice Mónica López: «La gente de la cultura no podemos ir a 'El hormiguero'». Lo fascinante es que suponga que la gente de la cultura es toda de la misma cuerda. Que 'El Hormiguero' se considere el nuevo 18 de julio en La Granja o los festivales navideños del teatro Calderón me tiene loca. Paquita Rico contó que Franco era muy agradable con todos los artistas. Y nadie lo acusaba de blanquear el fascismo.

