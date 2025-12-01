HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo, 30 de noviembre, en Extremadura?
José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE. Jaime García

Hace frío

En diagonal ·

En el PSOE hace tanto frío que no dan con las réplicas

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:25

Comenta

En la cárcel hace mucho frío. Al menos en Soto del Real, que Ábalos (alguien en su nombre, alguien en su dedo) lo ha dicho ... en su cuenta de X. Es lo único malo que cuenta de su nuevo hogar. En el templo de Debod, Ayuso dijo que «la verdad siempre triunfa». Como lugar común está a la altura de Sánchez cuando suelta «el tiempo pondrá las cosas en su tiempo». Frases vulgares. Pero peor fue el lema de la concentración: «Efectivamente: ¿Mafia o democracia?». Un espantoso adverbio en mente. Y ese adverbio. Casi mejor un «pues sí» o 'pozí'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en Badajoz un motorista de 29 años tras un choque en la avenida de Elvas
  2. 2 Muere en Badajoz un motorista de 29 años tras un choque en la avenida de Elvas
  3. 3 La Guardia Civil detiene al hombre que se atrincheró con un cuchillo en Cilleros
  4. 4 Los hallazgos de la obra de la autovía Cáceres-Badajoz incluyen vestigios desde la prehistoria al medievo
  5. 5 Desalojadas ocho familias en Cáceres por el riesgo de colapso de la fachada de un bloque de pisos
  6. 6 Trasladado en helicóptero en estado crítico un motorista de 70 años tras un choque con un coche en Moraleja
  7. 7 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  8. 8

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  9. 9 David Lerman: «Los Niños de los Ojos Rojos tienen ahora el sonido que siempre imaginamos»
  10. 10 Consternación en Jaén por la muerte de dos menores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Hace frío

Hace frío