Faltaba Erdogan

La persecución a Rusdhie por 'Los versos satánicos' ha sido ejemplo de fanatismo religioso. Amenazar de muerte a Barbara Butch no es distinto. Se trata de la DJ, activista, feminista y lesbiana francesa que estaba en el centro de la presunta Última Cena en la ... inauguración de los Juegos. Ha sido amenazada de muerte, tortura y violación. Lo normal, vaya. Promueve en sus actuaciones «el amor y la inclusión». Y a cambio recibe «odio abyecto».

Pero espera, que viene Erdogan, saltimbanqui teológico, y propone al Papa «alzar una voz juntos» contra las ofensas de los JJ OO. Llamó al Papa para compartir su «indignación» por esas burlas de los valores religiosos «bajo el pretexto de la libertad de expresión». El Vaticano no ha comentado nada. Espero que la respuesta del Papa sea estar calladito. Y no hacer el juego (olímpico) a Erdogan. Bajo el pretexto de la libertad de expresión me parecen basura tanto la escena como las madresmías religiosas.