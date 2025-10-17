HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 16 de octubre, en Extremadura?
El exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su salida del Tribunal Supremo. EP

El estupor nacional

En diagonal ·

El juez Puente sorprende al trasladar al Congreso el «estupor» por que el imputado Ábalos retenga su escaño

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:24

Comenta

Tiene Amélie Nothomb una novela titulada 'Estupor y temblores' (1999). Habla del sistema de trabajo japonés, que exige la perfección de los trabajadores. Japón está ... muy lejos. La perfección moral está todavía más lejos de nuestros parámetros. El juez Puente sorprende al trasladar al Congreso el «estupor» por que el imputado Ábalos retenga su escaño. Pide en el auto una «reflexión» a la Cámara. Para echar a un diputado es precisa prisión preventiva, paso que Puente no ha dado. Menos mal que no es Peinado. Expertos jurídicos (es verdad que hay expertos para todo) cuestionan esa «intromisión en la separación de poderes».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a TGB en El Faro: una reconocida cafetería llega al centro comercial de Badajoz
  2. 2 Ingresa en la UCI el hombre trasladado crítico tras el incendio de su casa en Badajoz
  3. 3 La prensa nacional se rinde a María Morais, mujer de Gragera: el motivo por el que todo el mundo habla de ella
  4. 4

    Juzgan a un guardia civil que provocó un accidente mientras estaba ebrio en acto de servicio en Cáceres
  5. 5 En libertad los tres presuntos autores de una supuesta doble agresión sexual en Almendralejo
  6. 6 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  7. 7

    Piden cárcel y casi un millón de euros de multa al dueño de una empresa cacereña por defraudar a la Seguridad Social
  8. 8 Verónica, tercera víctima de violencia de género en Extremadura en 2025
  9. 9 Dos accidentes de tráfico con dos dos heridos durante este jueves en Badajoz
  10. 10 La imagen de Badajoz que ha conquistado el concurso nacional de fotografía en Instagram

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El estupor nacional

El estupor nacional