Esperando una desgracia

El hombre sigue siendo, por suerte, la medida para las medidas que se toman en defensa de los animales. Rumanía permite la caza de 426 ... osos tras morir una excursionista en una zona turística (la ley fijaba el límite en 140 ejemplares). Mientras caminaba fue atacada por el animal, que luego la arrastró y la empujó por un barranco ante la mirada de su novio.

Los veterinarios no se explican la violencia porque no estaba gestando, ni se encontraba en el periodo de lactancia, ni tenía rabia. Aquí los lobos atacan rebaños. Bah. Protejamos al lobo. Aquí hasta que una orca no se cargue a alguien, seguirán destrozando barcos (cargándose el timón) y asustando a la gente. Que pescan atún rojo en el Mediterráneo, que acosan marsopas, que sacan el hígado a tiburones blancos, que juegan. Y se ponen salmones de sombrero. Si están jugando, que venga el capitán Ahab y les enseñe con el arpón otro juego más divertido. Habrá que esperar una desgracia.