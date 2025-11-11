HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Dimisión nada menos

En diagonal ·

Siempre hemos envidiado a la BBC por sus series. No hay que hacer una lista

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:13

Calderero, sastre, soldado, espía. El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante. Médico, cocinera, administrativa, liberada sindical de UGT, pasando por responsable de admisiones ... en Traumatología (nada menos). No es un programa de humor donde salió la liberada sindical que pasaba por médico (sobre los cribados en Andalucía), pero lo pareció en el desmentido. ¡Que la han llamado cocinera! Repugnante clasismo. Como si ser cocinera no fuera hoy (a veces) más prestigioso que ser médico.

