En unas fiestas navarras se convocó el 'Día del inútil'. La Unión de Oficiales de la Guardia Civil lo denunció por enaltecimiento del terrorismo. Los ... inútiles son ellos. Cualquiera sabe lo poco inútil que ha sido la Guardia Civil contra el terrorismo. Otra cosa es el acoso que el cuerpo sufre. La humillación incansable por parte de los malos. Pero para otras cuestiones sí se podría reivindicar el día del imprudente. Cuando escribo esto siguen atrapados 18 turistas españoles en una pensión en el norte de Etiopía por el conflicto armado entre militares y grupos armados.

Dicen que la agencia de viajes no les advirtió de que viajar a Etiopía fuera inseguro. El Ministerio de Exteriores sostiene que su recomendación de no desplazarse a la zona está activa desde hace meses. Pese a que te pueda caer una palmera en el Raval, no son los tiempos de la revolución castrista. Hay más información. Carmen Sevilla estaba en La Habana. «No me di cuenta de nada».