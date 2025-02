Eres más pesado que el cuñado de Rocky» es una expresión que seguramente no entiende quien no haya visto 'Rocky'. Ha muerto Burt Young, que ... interpretó a Paulie en las películas. El cuñado pelma. Incluso fue nominado como mejor actor de reparto por la primera entrega. Murió el 8 de octubre, pero se ha sabido ahora. Fue marine y había participado en más de 160 películas. Algunas tan importantes como 'Chinatown' o 'Érase una vez en América'.

Cuando se empezó a decir «Eres más pesado que el cuñado de Rocky» era un tiempo en que cuñado era solo un sustantivo, no se usaba como adjetivo. Hubo un tiempo en que era mejor ser suegra que cuñado. Hace poco, Javier Clemente le dijo a Jabois en una entrevista: «Dame malos, no me des tontos. El tonto no tiene sitio en mi equipo». Un cuñado (adjetivo) es un tonto. Tampoco se decía señoro, espanto que tantos usan como si tal, como si el lenguaje no te delatara y retratara. Te retratara como un tonto.