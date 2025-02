Cocodrilas

Comenta Compartir

Sábado Santo y diez años desde que murió Sara Montiel. En sus últimos tiempos, ella y Marujita Díaz se prestaron a la chufla televisiva. Nati ... Mistral prefería ser azote de progresistas en televisiones minoritarias. Ahora esto es un erial. Personas como así ya casi no existen. Sara y su carrera en Hollywood, etcétera. Sara y su matrimonio con Anthony Mann y el empeño de fastidiar a Sophia Loren (muy temprano, un coche con la italiana recogía en su casa de San Bernardo a Mann para ir al rodaje de 'El Cid' y Sara fingía enfermedades para hacer esperar a la Loren). Sara Montiel, al final de su vida (no sé antes), olía a cocodrilo, tenía el olor dulzón de los cocodrilos que describió Hernando Colón. Una vez, leyendo una crítica teatral a Concha Velasco y Paco Valladares, Nati Mistral les dijo: «Nos han llamado dinosaurios». Sara era más cocodrilo. También Margaret Thatcher, que fue a morir el mismo día. Pero no hay quien eclipse a Sara Montiel.

