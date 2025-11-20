HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 19 de noviembre, en Extremadura?
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes al príncipe heredero de Arabia Saudí, Bin Salman. EP

Cállate, cerdita

En diagonal ·

Si a Trump no le gusta lo que le planteas, afea, insulta y amenaza

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:14

Comenta

Cuando lo acusaron de antipatriota por preguntar sobre España, David Alandete recordó que a Trump le había preguntado muchas veces. Pero no había podido hacerlo ... ni una vez a Sánchez en sus visitas a Estados Unidos. A Donald Trump los periodistas le preguntan lo que quieren. También se exponen a que el presidente les diga lo que quiera. «Cállate, cerdita» a una periodista de Bloomberg en el Air Force One que se interesó por los archivos de Epstein. Y a una periodista de ABC News, durante la visita de Bin Salman, «creo que eres una pésima reportera». Y amenazó a la cadena con retirarle la licencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El queso de un pueblo de Badajoz, premiado en los World Cheese Awards 2025
  2. 2

    Nuevo Extremeñismo: el partido que se estrena en las elecciones
  3. 3 Domingo Expósito cesa como director general de Función Pública por ir en la lista del PP
  4. 4 El examen de celador del SES será el 25 de enero en 13 sedes de Cáceres, Badajoz y Mérida
  5. 5

    Pedro Sánchez llama desde Mérida a la movilización para mantener las políticas del PSOE
  6. 6 Once candidaturas por provincia concurren a las elecciones autonómicas
  7. 7

    Gallardo apela a su honradez y el legado de Vara para recuperar la Junta de Extremadura
  8. 8 El Constitucional también rechaza el recurso de El Gordo y Berrocalejo contra el derribo total de Valdecañas
  9. 9 Desmantelan tres clínicas ilegales que trataban melanomas y utilizaban productos prohibidos
  10. 10

    El hermano del presidente recusa a los magistrados de la Audiencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Cállate, cerdita

Cállate, cerdita