Calentura parlamentaria

Desde la inferioridad moral que me da gritar en la radio todos los días antes de las ocho, me ha impactado la ministra Redondo

Comenta Compartir

Desde la inferioridad moral que me da gritar en la radio todos los días antes de las ocho, me ha impactado la ministra Redondo. No ... tanto como para levantarme a aplaudir como los diputados socialistas, pero vaya. Luego ella fue a disculparse con el diputado popular Jaime de los Santos. Los aplaudidores, no.

No sabe una con quién quedarse, si con Jaime de los Santos o con Ana Redondo. Él ha cambiado los escotes por un traje para entrar en la Antigualla Blindada y soltó un batiburrillo como en su día Dolors Montserrat a Carmen Calvo tratando de colocar comprimidos los grandes éxitos de Federico Jiménez Losantos en aquel momento. Waterloo, la dacha de Galapagar, las herriko tabernas, las putas que Delgado reía a Villarejo… Un aturullamiento ridículo. Como el de don Jaime. Pero no recibió una respuesta enloquecida como la de Redondo: «¡No se puede, no se puede, no se puede…mezclar!». Escrito no se describe semejante calentura. ¡Vergüenzaaa!

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión