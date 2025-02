Comenta Compartir

Emilia Landaluce se ha comprado en una subasta una caja de mago del siglo XIX. Una de esas para meter a una rubia y partirla en dos. La caja mide 1,70 y no parece muy ancha. No sé si cabremos, pero las amigas que ... sabemos que la caja va a llegar queremos meternos. Cuenta Candela Peña, la mejor haciendo promoción, que en 'El caso Asunta' le ofrecieron el papel de la guardia civil. Preguntó al productor quién iba a ser Rosario Porto. «Tú no, tú no, tú no», dijo él. Pero sí fue ella.

Tuvo que adelgazar porque parte de la defensa de la madre de Asunta era que una mujer que no pesaba ni 45 kilos no podía mover un cuerpo de 38 sin arrastrarlo. Y no se te ocurre que otra actriz pudiera ser Rosario, pese a que algunas veces se le vaya la mano como a Gillian Anderson cuando hizo de Margaret Thatcher en 'The Crown'. Ya les contaré si cabemos en la caja de mago donde Rosario Porto sí habría encajado. Candela Peña sí cabe en el papel de esa señora.

