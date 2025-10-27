El bolsito

HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 26 de octubre, en Extremadura?
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz EP

Al «Gobierno de corrupción para rato» se ha unido la petición de dimisión de la ministra de Vivienda

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:01

Decía Camba que los españoles iban a Alemania a hacerse sabios. En Alemania andan en la tarea de salvar el estado de bienestar. Lo importante. ... Y les viene un español a recordarles la importancia del catalán en Europa. En Alemania saben que ese español no es de los que quieren hacerse sabio y le han dicho que la posición del canciller no ha cambiado, que la adopción de nuevas lenguas oficiales requiriría modificar los tratados oficiales. Sánchez se concentra en su supervivencia.

