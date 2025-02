Lo que está bien en España

Comenta Compartir

Lo mejor que me ha pasado en un tren, además de que no pase nada, es un vagón lleno de fotos de Lola Flores. Un ... tren a Cádiz. Lola no trabajó con Almodóvar, que le ofreció la parodia de la princesa Soraya en 'Laberinto de pasiones'. Vale que Almodóvar no era todavía Almodóvar, pero Lola Flores hizo un año después de Isabel la Católica en 'Juana la loca, de vez en cuando'. Su primera película, 'Pepi, Luci, Bom.' Almodóvar la había presentado en el Festival de San Sebastián, que ahora le da un Premio Donostia. Se anunció un Donostia para Cate Blanchett y ahora uno para Almodóvar. Por supuesto que Almodóvar es una figura cinematográfica más importante. Que haya dicho cosas como que el PP estuvo a punto de provocar un golpe de Estado tras el 11-M, pues qué quieren, no hace que sus mejores películas sean buenas y que las malas no sean tan malas como las buenas de otros. Lola Flores y Pedro Almodóvar son de las cosas que están bien en España.

