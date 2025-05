El alquiler de Batet

Meritxell Batet ha dicho algo que será verdad, pero que no se debe decir. Que la mayoría de españoles puede pagar el alquiler. Quería justificar ... que el Gobierno retire del decreto ley de medidas anticrisis la congelación de los precios del alquiler. Faltó tiempo a Yolanda Díaz, que vive en Yolandilandia, para acusar a la presidenta del Congreso de vivir desconectada de la realidad. Tuvo que disculparse por nada. Por ofender a votantes que pueden ir a Sumar.

Podemos decir que la mayoría de la gente puede pagar el alquiler y que a la mayoría de la gente no le ocupan la casa. Podemos decir muchas más cosas. Gustavo Bueno: «Los efectos de la dictadura, terribles para quien tuvo que sufrir el fusilamiento, la cárcel o el exilio, o para sus parientes, no afectaron a la gran masa de la población, sino a una parte porcentualmente muy pequeña». Según Batet, hay una normalidad superviviente por la que el Gobierno no tiene que preocuparse. Celebremos.