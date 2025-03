Comenta Compartir

Están representando en Kiev 'La rosa del azafrán' en la última producción del Teatro de la Zarzuela. En ucraniano. Pocas cosas me alegran más que ... el principio de 'Volver' en el cementerio con la zarzuela de fondo. Ay, ay, ay, ay, qué trabajo nos manda el Señor. Me he acordado de Camille Paglia riéndose de Susan Sontag por representar 'Esperando a Godot' en un Sarajevo destrozado. Sí, dales alegría, Macarena. En el disfrute de 'Alaska revelada', documental que hoy se estrena en Movistar Plus +, entre otras cosas, vemos cómo su carrera ha ido de himno en himno. Puede que 'A quién le importa' sea el más repetido, pero me quedo con 'Dramas y comedias', de Fangoria. «Me cansa estar triste. Y no me compensa más. He decidido enterrar el dolor y la pena. Voy a olvidarme de los problemas. No quiero más dramas en mi vida. Solo comedias entretenidas.». Cuando estamos a salvo de desgracias y tragedias la actitud de zarzuela debería ser aspiración.

