Que el Congreso de los Diputados se vaya a llamar Congreso es lo menos importante de la introducción en su reglamento del lenguaje inclusivo. Ya ... decimos Congreso. Ni caso a la RAE (sostiene que la igualdad no se logra con el lenguaje). Si una de las críticas al lenguaje inclusivo y, sobre todo, al desdoblamiento es la de ir contra la simplicidad del lenguaje, por lo menos no se le ha llamado Congreso de los Diputados y Diputadas, como también se pretendió.

No es que esto sea viejo, es que es más viejo de lo que algunos piensan. Carmen de Burgos, Colombine, contestó en un artículo de 1924 a la impostura feminista de Primo de Rivera: «Yo no diré concejala… Si discutimos con sobrado motivo a la Academia, no hay razón para sustituirla por la Academia del arroyo… No hará falta el artículo más que para los que dicen la Pepa o el Paco». Teresa Azpiazu había sido la primera concejal. Entre sus logros está la creación del Instituto de Anormales.