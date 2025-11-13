HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 12 de noviembre, en Extremadura?
Antonio Salas, responsable de la UCO, en una imagen de 2019. EFE

Desde 1999

En diagonal ·

En los audios de Leire está ese en el que promete acuerdos con la Fiscalía al empresario Hamlym a cambio de información sobre un supuesto caso de corrupción del mando de la UCO

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:13

Comenta

En los audios de Leire, fontanera, sastre, soldado, espía, está ese en el que promete acuerdos con la Fiscalía al empresario Hamlym a cambio de ... información sobre un supuesto caso de corrupción de Antonio Balas, mando de la UCO responsable de investigaciones como las que implican al hermano y la mujer de Sánchez, así como del 'caso Koldo'. Igual que Luis Tosar sale en todas las películas españolas, según Jaime Bayly, Balas sale en todas las investigaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mujer que fue arrollada por un caballo en Arroyo de la Luz reclama 1,3 millones al Ayuntamiento
  2. 2 Suspendido el Mercado Medieval de Cáceres
  3. 3 «Por muy pequeño que sea tu gallinero, hay que tomar conciencia contra la gripe aviar»
  4. 4 Osuna acompaña a Gallardo en la lista de la Asamblea, en una candidatura del PSOE muy renovada para el 21-D
  5. 5 Así se ha visto la aurora boreal sobre Extremadura: un espectáculo histórico en el cielo
  6. 6

    Educación suma una decena de llamamientos urgentes ante la dificultad para cubrir vacantes
  7. 7

    La Junta confirma ocho focos de gripe aviar en aves silvestres de Extremadura
  8. 8

    Un auto del Supremo respalda que Gallardo y Sánchez sean juzgados por el TSJEx
  9. 9 De la calma de un pueblo a conquistar pasarelas: así es el diseñador extremeño Rubén Murga
  10. 10 Los cuatro detenidos en Navalmoral estafaban presuntamente en el seno de una entidad religiosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Desde 1999

Desde 1999