Mi reino por unas bolsas

La Navidad está al acecho. Y a Corinna Larsen –la amiga entrañable del exrey Juan Carlos– le ha dado por cantar… las cuarenta. Como yo ... soy muy bueno atando cabos, se me ha ocurrido que la coincidencia de fechas no es algo casual. Y que Corinna, que debe estar casi sin empleo y sin sueldo con todo lo que le ha ocurrido, se está postulando para ser niña de San Ildefonso. Y, con suerte, el día 22 ¡cantar el Gordo! Como, además, lo de los bombos y las bolas se celebra en el Teatro Real –y ella ha sido tan de la Zarzuela–, yo estoy casi seguro de que sí: se está postulando.

En su podcast ‘Corinna y el Rey’ –que yo pensé, por el título, que era un remake de ‘Ana y los siete’–, cuenta que el Emérito volvía de sus viajes institucionales con bolsas llenas de dinero en efectivo. Y que llegaba a casa feliz, como si fuera un niño de cinco años. Como yo también lo estaría, si saliera del trabajo con un buen fajo de billetes de 500 bajo el brazo, aunque no fuera en bolsas. ¡Que me rechupeteo los dedos solo de pensarlo! Ella misma también debió estarlo –feliz–, cuando su amigo entrañable le endosó 65 millones de euros en su cuenta del Gonet & Cie de Bahamas para compensarla por su divorcio sentimental. Que ella, supongo que tragándose el orgullo, aceptó porque su reputación y la de sus empresas habían quedado dañadas. Y porque –imagino– se despistó de los 82 millones de euros que –según la Fiscalía suiza– habría generado en negocios, cuentas y fundaciones con Juan Carlos, durante sus años de amor.

Corinna habla serena. Pero yo creo que, en realidad, está despechada. Como Rosalía, pero sin premios Grammy. Y sin las uñas tan largas. Porque, en las de su clase, las uñas de trapera no se llevan. Y sea por despecho, o por autoprotección –¡qué sé yo!–, Corinna canta. Y a mí me tranquiliza mucho saber que, cuando el Emérito le donó los 65 millones, el dinero no viajó en bolsas. Porque, a veces, la felicidad solo llega a golpe de transferencias. ¡Y menos mal! Porque he echado cuentas con el dinero que tengo en efectivo en casa y, así, puestos en bolsas, me sale que 65 millones deben ocupar dos o tres rollos de las de basura de cien litros. De esas negras que no encuentras ni de broma en Mercadona y su Bosque Verde. Ni en ningún otro bosque. Porque, ya se sabe, en las casas corrientes manejamos bolsas y cantidades más pequeñas. Y ese peso tan grande, no hay lumbago real que lo resista.

Para cuando Corinna termine de cantarnos sus cosas, la Navidad se nos habrá echado encima. Pero, a la vuelta del año nuevo, nos aguarda el ‘biopic’ televisivo de la relación entre Bárbara Rey y Ángel Cristo. La artista nunca pudo imaginar –al elegir su nombre de escenario– lo que su propio apellido le depararía. Aún no he elucubrado sobre el porqué de lo de Bárbara, pero como ella es muy sentida, yo quiero prevenirla: Bárbara, desde el cariño, con esa fecha de estreno, a lo de niña de San Ildefonso… tú ya no llegas.

Feliz día de la Constitución española. Sí, ¡qué tristeza todo!