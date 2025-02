Basura real

Mi amigo Alberto mira la vida con ojos de cineasta, pero también de sociólogo. Tanto el día de Navidad como el de Reyes sale a ... dar una vuelta por la ciudad para ver los contenedores de basura en los que se acumulan los papeles de regalo rasgados por el ansia viva, los trozos de poliespán y las cajas vacías. A partir de esos restos, Alberto hace un estudio casero con el fin de determinar las diferencias que hay en los hábitos de consumo que van de un año a otro y de un barrio a otro, según la situación económica del momento o la zona por la que pasea.

Lo que Alberto hace llevado por un espíritu de 'flâneur' antropológico en Navidades lo hacen algunos paparazzi arrastrados por un espíritu cotilla siempre que pueden. Y hasta lo reconvierten en artístico: dos reporteros franceses publicaron un libro titulado 'Autopsia' donde recogían las fotos que, a lo largo de 25 años, habían realizado a los desperdicios (bien ordenaditos sobre un fondo de terciopelo negro, eso sí) de varias celebridades. Loles León, en cambio, lo hacía por las risas: en el programa de Raffaella Carrà rebuscaba en los contenedores de los famosos patrios y sacaba cosas de atrezo (no era la auténtica basura) mientras interpretaba un guion humorístico escrito por Juan Luis Iborra.

Pero ahora ya no hace falta hurgar en los desechos ajenos para saber qué regalos reciben los muchimillonarios, que para eso están las redes sociales: el Papá Noel de Georgina le trajo a Cristiano Ronaldo un coche valorado en 300.000 euros, y lo sabemos porque lo subió a Instagram. Puestos a vacilar de obsequios navideños, prefiero el que le hizo John Legend a su mujer: una rueda gigante de queso parmesano. Aunque el viernes me puse ciega de roscón, no se me quita el hambre.