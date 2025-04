Redes caídas

Hace dos décadas pasó con las puntocom, hoy con la quimera de las criptomonedas y, según los últimos acontecimientos, cualquier día podría ser el turno ... de las mal llamadas redes sociales. Lo que tienen las burbujas es que siempre serán susceptibles de pinchar, suicida movimiento involuntario del que ninguna está a salvo. En ocasiones las asiste la codicia especuladora de sus propios amos, como en el caso de Facebook, que ha plegado velas mediante el recurso de toda la vida. Si las cuentas de la lechera ya son peligrosas estando en mente, no hablemos si se hacen sobre el espacio virtual. A ese punto han llegado en la empresa justo antes de proceder al despido de (más de diez mil) empleados. En Twitter no van a ser menos y ya han puesto sus barbas a remojar con su fichaje estrella. Luego de intentar hacerse con la compañía a precio de saldo, el flamante propietario ha emprendido maniobras que se parecen a las de Nerón con Roma. El juego anda entre líderes estrafalarios cuyos nombres, al contrario que el del emperador, nadie recordará mañana. La mejor noticia sería que el incendio de estas Romas postizas se llevase por delante la contaminación y el fanatismo y nos pillara a todos lejos, hablando pacíficamente en el exterior de sus murallas.

El escritor viajero Sánchez Dragó decía que a la mayor parte de la gente le interesan mucho más los gatos que la política. Algo de razón llevaría cuando los periódicos han destacado recientemente la información de la muerte de un lince de Doñana. Aunque no se trata exactamente de un gato, entre felinos anda la cosa. El animal en cuestión, una hembra de veinte años, era un individuo totémico dentro de una especie de por sí llamativa. La marca España no es solo trifulca pública y desacuerdo, sino también que el momento crítico por el que pasó el lince ibérico lo vemos años después como una inopia distante. Entre medias queda el esfuerzo de la sociedad y el paso del centenar de supervivientes de 2002 a los casi 1.400 ejemplares de la actualidad. No todo van a ser malas nuevas en el sur.

En estos días en que la niebla y la lluvia empiezan a caer como arena cernida se avecinan tormentas de otro tipo sobre los grandes del arte. Las majas de Goya, 'El grito' de Munch o 'La Gioconda' son obras maestras plásticas, pero en este tiempo no se habla de ellas por su valor artístico, ni siquiera monetario. ¿Qué pasará por la cabeza de quienes amenazan estas cumbres de la civilización o sus entornos? Lo cierto es que ya hay museos que dificultan el acceso con el fin de que sus fondos no sean pasto de un activismo que muchas veces parece no saber dónde quiere poner el foco. Están los que ven plataformas de reivindicación hasta en las momias egipcias. Y eso sin contar con los que a juicio de algunos reúnen más de un motivo para el asedio, como le podría pasar a Picasso en 2023. Entonces se cumplirá medio siglo del fallecimiento del genial malagueño y no sabemos lo que dispondrán estos disidentes de la convivencia.