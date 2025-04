Primer test en Don Benito y Villanueva

DESDE que se anunció el proyecto de unión de Don Benito y Villanueva, en toda España se ha destacado la singularidad del caso. No ha ... habido ninguna fusión de municipios españoles de similar tamaño en mucho tiempo. Don Benito y Villanueva son una rareza política en nuestro país.

No solo porque sus alcaldes hayan dado el paso de preguntar a los vecinos si quieren convertirse en una sola ciudad. Lo son sobre todo porque van a contracorriente de la política española. Mientras políticos de todas las tendencias se despellejan (hartos estamos de tanta bronca), en Villanueva y Don Benito parecen navegar por el mar de la tranquilidad y sin que el ruido que hay alrededor comprometa el objetivo que se han propuesto: que los ciudadanos de los dos municipios se pronuncien y decidan democráticamente si quieren transformarse en una ciudad nueva, con nuevo nombre, nuevo ayuntamiento y nuevo alcalde. Inaugurar una nueva etapa. ¡No me digan que no es insólito este clima de concordia!

Si en las carísimas escuelas de negocios en las que se forman los mejores economistas se analizan casos de éxito de empresas como Mercadona y Zara, en los partidos (que son las únicas escuelas políticas) deberían estudiar el ejemplo de estas dos localidades y pedirles la fórmula a sus alcaldes. Es cierto que para que el éxito sea completo el referéndum debe ratificar la unión, y eso no lo sabremos hasta dentro de un mes. Pero de momento ya han conseguido varias cosas nada fáciles: han puesto de acuerdo a partidos, empresarios, comerciantes, deportistas. Han conseguido que personalidades de peso de ambas ciudades se ilusionen con la idea. Ahí tenemos a José Manuel Calderón y a Antonio Huertas haciendo campaña en favor de la unión.

¿Qué ha pasado en Don Benito y Villanueva para que sus vecinos se abstraigan de la bronca política general y vean con normalidad el proceso? Ni siquiera ha aparecido la plataforma ciudadana habitual para oponerse al proyecto, como ocurre ante cualquier iniciativa rompedora.

Quizá la razón de que el proceso discurra de manera tranquila está en que la unión ya estaba madura. Después de décadas dándole vueltas a la idea de la integración, afirmando que sería buena pero muy complicada, había llegado el momento de hacerlo. O ahora o nunca.

Por supuesto que estamos ante un matrimonio de interés. Si Villanueva y Don Benito acaban 'casando' es porque les conviene. Uno de los datos que convence es que la ciudad resultante ganaría peso económico, social y político en Extremadura. Sumaría el potencial de ambas para ser la segunda ciudad en PIB de Extremadura. Juntas serían más prósperas que separadas. ¿Quién puede argumentar contra esto?

Ha habido además un factor indispensable para que la unión sea posible: son dos municipios saneados. Si hubiera uno pobre y otro rico, uno boyante y otro endeudado, el matrimonio ni siquiera se habría planteado.

Pero al margen de las cuentas, que son importantes, la clave está en la apuesta que han hecho los ayuntamientos de las dos ciudades. Hay que reconocer que Quintana y Gallardo han sido audaces. Y si los ciudadanos bendicen esa audacia, se habrán consagrado como líderes. Ambos han prometido no optar a la Alcaldía de la nueva ciudad resultante, pero hay más cargos, y de más altos vuelos, a los que podrían aspirar, como la Presidencia de la Junta en 2027, una fecha probable para la retirada de Fernández Vara. Si consiguen la unión, el doctorado en liderazgo ya lo habrían aprobado cum laude. El referéndum del 20F será el primer examen.