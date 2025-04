Pobreza y exclusión infantil

El informe sobre la pobreza entre los menores en España, elaborado por Plataforma de Infancia a partir de los datos de 2024 ofrecidos por el ... INE, sitúa a nuestro país a la cabeza de esta desigualdad en la Unión Europea. Lo que revela no solo la existencia de un panorama socialmente sombrío en contraste con las tasas de crecimiento de la economía española y con las del mercado de trabajo. Dibuja además una sociedad dual, aunque aparente ser una minoría poco visible la que se encuentra en un grave riesgo de exclusión y en vulnerabilidad crónica. Nada menos que el 34% de los menores vive en riesgo de pobreza, un porcentaje que en lo que se refiere a los adolescentes de 13 a 17 años se incrementa hasta el 35,8%; y ello cuando la tasa de pobreza para la población adulta es del 17,8%. La desigualdad es también territorial, con Andalucía a la cabeza con un 44,4% de riesgo de pobreza y exclusión, seguida de Murcia con un 43,9%, y de Canarias con un 38,6%. Y una incidencia creciente en el mundo rural. Aunque la diferencia más destacada guarda relación con el origen de los progenitores, puesto que afecta al 67,9% de la infancia con madres y padres de nacionalidad extranjera. Y este lastre se agudiza también en los hogares monomarentales –50,4%– y en las familias con tres o más menores. Unos casos estos últimos que llegan al 65,1% de riesgo de pobreza y exclusión.

El informe, que debería ser asumido como un inquietante contrapunto a la satisfacción gubernamental reiterada ayer a la luz de los últimos datos de empleo, que plasman una bajada del paro en marzo y 161.000 cotizantes más a la Seguridad Social, ratifica que una tercera parte de los más jóvenes de España no tiene acceso real al 'ascensor social'. Y lo peor es que su situación tampoco encuentra el espacio que requeriría en la agenda pública. Asoma periódicamente como un problema silente de la mano de organizaciones no gubernamentales. Pero ni el organigrama de los gobiernos central y autonómicos, ni el diseño de sus respectivos Presupuestos, ni las preocupaciones legislativas responden a la magnitud de un reto cuya superación no puede ser encomendada en exclusiva a la heroicidad cotidiana de los más de 2,7 millones de menores afectados y de sus familias. Cuando la pobreza en España desciende hasta el 19,7%, pero la infantil aumenta hasta el 29,2%, el país necesita mucho más que un ministerio de circunstancias.