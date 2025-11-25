HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 24 de noviembre, en Extremadura?
El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, durante la primera jornada del juicio el 3 de noviembre de 2025. EP

El fallo del caso del fiscal general del Estado nos permite valorar la mayor aportación de este país a la filosofía política contemporánea: no hace falta leer nada para opinar

Pío García

Pío García

Logroño

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:12

Comenta

El fallo del caso del fiscal general del Estado nos permite valorar la mayor aportación de este país a la filosofía política contemporánea: no hace ... falta leer nada para opinar. Se metieron mucho con la pobre María Pombo, pero su triunfo está siendo incontestable. ¡A leer a las bibliotecas, aquí se viene a levantar bien alto los pompones! Leer es un coñazo y una pérdida de tiempo. Y, lo que es peor, cuando leemos corremos el riesgo de que nos metan matices en las ideas. ¡Vade retro!

Top 50
  1. 1

    Belén, limpiadora en Badajoz, sufre una agresión sexual: «Pensé, o salgo de aquí, o me viola»
  2. 2 Ni Madrid ni Vigo: el poblado de la Navidad más mágico está en este rincón de Extremadura
  3. 3

    La Escuela de Hostelería ofrecerá comida al público dos días a la semana
  4. 4 Investigan a tres empresas por el uso fraudulento de la denominación de origen Pimentón de La Vera
  5. 5 Muere un hombre tras caer de una escalera en Talayuela
  6. 6 Badajoz instalará un tercer mercado navideño en la plaza Alta
  7. 7 Un incendio en la fábrica de tomates de Conesa en Badajoz provoca daños materiales
  8. 8

    Una parroquia de Badajoz se convierte en refugio ante la ola de frío
  9. 9 Herida una mujer de 65 años tras sufrir un atropello en el puente Lusitania de Mérida
  10. 10 Pacenses, atentos al buzón: notificaciones electorales en camino

