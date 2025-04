El tabernero

No seré yo quien critique a Pablo Iglesias por haberse metido a tabernero, aunque el asunto me suscite no pocas inquietudes ideológicas

Abrir un bar es el sueño de todos los que jamás han tenido un bar y se imaginan poniendo cervezas a ritmo caribeño y saludando ... relajadamente a los parroquianos, en plan 'Cheers'. No seré yo quien critique a Pablo Iglesias por haberse metido a tabernero, aunque el asunto me suscite no pocas inquietudes ideológicas. Ya estamos otra vez cabalgando contradicciones, con lo fatigoso que es eso. Si la propiedad privada es un robo, ¿qué podemos decir de una ensalada de rúcula a 11 euros? La cita de Kautsky que preside el local, «las tabernas son el último bastión de la libertad del proletariado», parece muy bien traída, aunque puede abrir una nueva e impredecible escisión en la izquierda. Recordemos que, para Lenin, Kautsky era un renegado, «un marxista de boquilla pero en realidad un lacayo de la burguesía», un Errejón de la vida, una Yolanda cualquiera.

Cuenta conmigo como cliente, Pablo, a condición de que mantengas a raya al cantautor con el que has montado el chiringuito. No puede ser que vaya uno a un bar a tomarse unas birras y a echarse unas risas con los colegas y de pronto salga al escenario un tipo mustio con una guitarrita a largarnos sus pesadumbres y tristezas. Es como salir de marcha y acabar en catequesis. Menudo bajonazo. Prefiero mil veces la noche ochentera o, si admites peticiones, los Guns'n'roses. Lo que menos me importa es la resignificación gastronómica de los nombres históricos del marxismo, aunque tengas a los anarquistas muy enfadados por haberle puesto Durruti a un 'dry martini'. Entre beberse un Gramsci o leérselo no hay color y donde esté un Fidel-mojito, sin pelos a ser posible, que se quite un Fidel-dictador.

