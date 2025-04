Comenta Compartir

A la Selectividad, en un momento dado, alguien decidió llamarla EBAU. En algunas regiones incluso se permiten la coquetería de escribirla con uve minúscula, EvAU, ... lo que demuestra una vez más que España es un país muy diverso. No me extrañaría que en este instante, en alguna comunidad autónoma muy devota de añadirse singularidades, algún oscuro director general esté pensando en ponerle de nombre HEBAU y luego ya veremos a qué palabra puede corresponder la letra hache. Intuyo que a los pedagogos les entusiasmaría el nombre de 'Holística Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad'. A los políticos autonómicos también les encantaría lucir esa particularidad regional en los membretes. Los alumnos, por su parte, podrían sustituir 'holística' por 'hecienta', en el caso improbable de que conocieran el significado de ambas palabras. Si no, siempre podrán recurrir a llamarla «la hijadeputa de la EBAU», sintagma que define el examen con una precisión matemática.

Lo bueno de la educación en España es que uno cambia los nombres y ya parece que ha hecho una revolución. Cuando yo estudiaba la EGB, alguien muy circunspecto resolvió que los recreos debían llamarse segmentos de ocio, pero nosotros seguimos jugando al fútbol en el patio y dándonos patadas en la espinilla como si no se hubiera producido un cambio pedagógico tan relevante. Yo descubrí esta pasión española por los trampantojos educativos cuando a la humilde asignatura de Trabajos Manuales la empezaron a llamar Pretecnología, aunque a mí me seguían cayendo los mismos cincos pelados por no saber hacer ni una miserable casita con palillos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Selectividad

Universidades

Educación