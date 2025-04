Romano pontífice

A uno no le fascina tanto el papa Francisco como la fascinación que el papa Francisco despierta en algunos inesperados feligreses. A Yolanda, nuestra Yolanda, ... vicepresidenta y comunista del sector basilical, le hace mucha ilusión ir de vez en cuando al Vaticano y confiesa sentirse «muy emocionada» cuando se encuentra con un hombre de esa talla; un hombre que, mecachis, llama «sicarios» a los médicos que practican abortos y considera que es muy «feo» que «la mujer quiera hacer de hombre». ¡Dónde vamos a llegar! ¡Señoras que quieren ser curas! Eso es cosa de luteranos demoníacos. ¡Malditas películas alemanas de sobremesa, qué daño están haciendo!

En su discurso en la universidad católica de Lovaina, Francisco no ha dicho nada diferente de lo que decían Ratzinger o Juan Pablo II, si acaso lo ha expresado sin tantos miramientos y con mayor brutalidad. Incluso el supuesto progresismo de Bergoglio no es sino una nueva encuadernación de la doctrina social de la iglesia, que no ha cambiado en lo sustancial desde León XIII.

Esta idea de que Francisco es un líder revolucionario, una especie de Che mitrado, se ha extendido entre nosotros como un mantra y hasta los de Vox, que bien podrían reclamarlo como suyo, lo rehúyen como si despidiera un intenso olor a azufre. La ultraderecha critica al Papa porque les molesta que sea caritativo con los emigrantes y con los pobres, una vieja enseñanza evangélica. Ahí el problema no lo tiene Francisco, sino los de Vox, que practican un catolicismo de mantilla y peineta, muy Pío Nono, porque si de verdad se leyeran a Marcos o a Juan les arderían los ojos y acabarían celebrando colosales ceremonias de apostasía.