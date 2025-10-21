HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 20 de octubre, en Extremadura?
El escritor y diplomático Fernando Schwartz. E. P.

Planetario

A la última ·

A mí no me gustaría tanto ganar el Planeta como ser jurado del Planeta

Pío García

Pío García

Logroño

Martes, 21 de octubre 2025, 00:38

Comenta

A mí no me gustaría tanto ganar el Planeta como ser jurado del Planeta. ¡Ese es el puesto bueno! Sostengo esa ambición profesional desde que ... una vez estuve en la gala de entrega de los premios, hace ya treinta años. A los periodistas nos trataron a papo de rey y esa suele ser una estrategia eficacísima para convertirnos en seres algodonosos, leves y simpáticos como angelotes de Murillo. A las nueve de la noche, un poco antes de que el jurado se sentara oficialmente a debatir, bajó por las escaleras, como una insólita vedette, Fernando Schwartz, diplomático, novelista y (oh, cielos) presentador de Canal Plus. El hombre pasó cierto apuro porque se vio de pronto rodeado por una tupidísima nube de fotógrafos y no sabía cómo decir que bueno, que vete tú a saber, que por qué tanto revuelo, que la vida es una tómbola, tóm-tóm-tómbola.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Nuevo coche para el alcalde: adiós a los Volvos de Celdrán
  2. 2

    A escena de nuevo un radar móvil de Mérida, que se colocará en diversas zonas desde esta semana
  3. 3 Restaurantes Lateral sustituye en Cáceres al 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara
  4. 4

    La Junta de Extremadura recupera los proyectos de autovías autonómicas pero recorta la Zafra-Jerez
  5. 5

    El nuevo puente de Alcántara ya es una realidad
  6. 6 Investigan si el hombre de 72 años que murió en una cacería cerca de Trujillo sufrió un infarto
  7. 7 El Cupón Fin de Semana de la ONCE deja en Badajoz y Cáceres 80.000 euros
  8. 8 Continúa la extinción del fuego en una fábrica de corcho de San Vicente de Alcántara
  9. 9

    El exasesor de Moncloa niega que el hermano de Sánchez le enchufara en Badajoz
  10. 10

    El nuevo permiso por fallecimiento de diez días excluye a la familia política y podrá repartirse en cuatro semanas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Planetario

Planetario