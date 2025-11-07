HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 6 de noviembre, en Extremadura?
El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez EP

Nuremberg fiscal

A la última ·

De Miguel Ángel Rodríguez, por ejemplo, podemos constatar que al menos ha dicho una verdad en su vida: tiene el pelo blanco

Pío García

Pío García

Logroño

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:27

Comenta

La galería de personajes que estamos viendo en el juicio al fiscal general merece una serie de televisión en Antena 3. Solo falta el del ... salami. A su lado, los tipos de Nuremberg, por muy nazis que fueran, tenían prestancia y cierta envergadura criminal. Si yo fuera juez del Supremo ni siquiera pondría demasiado interés: da la impresión de que todos son culpables, hasta los testigos. De Miguel Ángel Rodríguez, por ejemplo, podemos constatar que al menos ha dicho una verdad en su vida: tiene el pelo blanco. Eso es irrebatible y quizá pueda, como Descartes, construir sobre esa certeza su vida futura. La pasada no merece la pena.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un cliente al precipitarse desde el hotel Zurbarán
  2. 2 Estafa del gigoló: detenido en una cafetería de Almendralejo antes de una cita
  3. 3

    RTVE celebrará el debate electoral de Extremadura pese al rechazo de María Guardiola
  4. 4 Francisco Farrona, alcalde de La Zarza: «Ha sido un vendaval de aire que ha arrasado medio pueblo»
  5. 5

    El SES llama a pacientes para repetir análisis de sangre tras la huelga de técnicos sanitarios
  6. 6 La nueva colección de Eduardo Navarrete aterriza en El Faro y esconde un toque extremeño
  7. 7 El Ayuntamiento de La Zarza pide ayudas a la Junta y al Gobierno por los daños del temporal
  8. 8

    El caso del hermano de Pedro Sánchez llega a la Audiencia: Emilio Serrano será el ponente
  9. 9 Las lluvias ya tiñen de negro ríos por el arrastre de ceniza de los incendios
  10. 10 Herido en accidente laboral tras precipitarse de un andamio de dos metros en Mérida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Nuremberg fiscal

Nuremberg fiscal