Los intelectuales yolandeiros han publicado un manifiesto que empieza: «Negras tormentas agitan los aires». Esto de comenzar con el primer verso de 'A las barricadas', ... vibrante himno de la CNT, resulta muy oportuno en campaña electoral. Algunos analistas puntillosos les han reprochado que hayan espolvoreado las comas y los anacolutos por el texto como quien echa de comer a las gallinas, aunque si uno se dice anarquista por fuerza tiene que atentar contra el orden establecido, empezando por el orden gramatical. La lectura del manifiesto, no obstante, me ha sumido en profundas reflexiones sobre el verdadero alcance de la palabra intelectual. ¿Es necesario colocar bien los adjetivos para serlo o puede uno alcanzar esa cima con dos gintónics y un disco? ¿Todos los actores son intelectuales? ¿Eyacular para dentro, como hacía el llorado Sánchez Dragó, ayuda en algo?

Abismado en estas reflexiones, me puse a pensar seriamente en la autoría del manifiesto. Llegué a cuatro posibles conclusiones, a saber: un poeta adolescente, un cantautor indie, Rajoy puesto de tripis o el tataranieto de Durruti después de una provechosa sesión de ouija. Descarté de inmediato la tercera opción porque Rajoy era un intelectual más devoto del retruécano y de la paradoja que del arrebol poético. Tampoco me pareció plausible la cuarta porque, durante la pasada campaña, descubrimos que las sanadoras evangélicas, los adivinos y los gurús paranormales van con Feijóo. Así que yo me inclino por un poeta adolescente y le agradezco mucho el esfuerzo lírico/trágico, aunque podía haber dado más miedo. Podía haber puesto, qué sé yo, «volverán las oscuras golondrinas» con un careto de Aznar.