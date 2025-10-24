HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 23 de octubre, en Extremadura?
Albert Einstein AFP

Einstein dijo

Llevamos años abusando del pobre Einstein

Pío García

Pío García

Logroño

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:01

Llevamos años abusando del pobre Einstein. El Ministerio de Educación –gente indudablemente bien educada– le ha atribuido una cita que en realidad no es suya ... y luego ha borrado el tuit, como temiendo represalias de los herederos del psicólogo conductista B.F. Skinner, al parecer el verdadero autor de una de esas frasecillas que vuelan alegremente por internet y están pidiendo a gritos que alguien las estampe en una camiseta o en una tacita del desayuno. Decía Skinner y luego Einstein y más tarde Pilar Alegría: «La educación es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela». Puestos a elegir, tengo que reconocer que a mí me gusta más el otro Skinner, Seymour, el director del colegio de los Simpson, cuyas citas bien podría utilizar el Ministerio sin necesidad de pedir perdón a nadie: «¡Dos alarmas de pensamiento independiente en un solo día! Los niños están sobreestimulados. Willie, retira la tiza de colores de las aulas».

