Desaparición en Ginebra

Este es un mensaje para el servicio de socorro de Radio Nacional de España: desde hace unos meses falta a su trabajo el señor Francisco ... Galindo Vélez, abogado de 68 años, natural de San Salvador y verificador de profesión. Fue visto por última vez en Ginebra, en compañía del señor Santos Cerdán, técnico hortofrutícola, y del señor Carles Puigdemont, periodista especializado en fugas y apariciones marianas. Sus deudos afirman estar muy preocupados y ruegan a quienes puedan tener una pista de su paradero actual que se pongan urgentemente en contacto con la Fundación Henry Dunant, centro mediador de conflictos internacionales. Los comunicantes recuerdan que, mientras le salía algo serio, el señor Galindo aceptó ocuparse del asuntillo aquel de Cataluña, pero de pronto ha desaparecido y nadie da razón de él. Antes de esfumarse dejó en la habitación de su hotel una nota manuscrita con unas palabras inconexas («amnistía, jajaja») de difícil interpretación.

Sus amigos no creen que su vida corra peligro, pero temen por su estabilidad mental tras la reunión con los señores Cerdán y Puigdemont y no descartan que necesite medicación urgente. «A ver -explican-, hay que darse cuenta de que don Francisco pasó de ocuparse de la crisis mundial de los refugiados a discutir si el fulano ese de las melenas podía o no sentarse otra vez en el palco de Montilivi. Un bajonazo así para un hombre de su currículum resulta devastador». Es probable, añaden, que a estas horas el señor Galindo vague desorientado por las calles de Ginebra, con la autoestima por los suelos y haciéndose angustiosas preguntas sobre su valía profesional.