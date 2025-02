El Dalai lame

Entre que me toque una canción Pablo Iglesias con la guitarra o darle un chupetón en la lengua al Dalai Lama, prefiero mil veces lo ... primero, lo digo así de claro para que no haya equívocos y un día se me presente en casa un monje calvo con la boca muy abierta, como esperando limosnas de cariño. Mi espiritualidad tiene un límite y por mí los lamas pueden ir metiéndose estas pintorescas costumbres lingüísticas por el tercer ojo.

Si me permito unir estas dos fotografías tan dispares es para que reparen ustedes en lo difícil que se está poniendo el oficio de columnista en estos tiempos confusos, en los que la mayoría de las imágenes parecen ya creadas por alguna perversa inteligencia artificial. Debo confesarles, además, que yo sí me tragué lo del plumífero del Papa y hasta me pareció que el abrigo le quedaba pintón. En mi descargo diré que cardenales y reguetoneros suelen frecuentar las mismas tiendas. A Bad Bunny y compañía les gustan las cruces de oro casi tanto como las mulatas de glúteos episcopales.

Con los monjes budistas no he tenido todavía trato carnal, pero de los guitarristas aficionados llevo huyendo desde crío, cuando a mi colegio llegó una remesa de curas jóvenes, muy en la línea del Concilio Vaticano II, que hacían unas misas larguísimas, con preguntas y canciones, cuando todos estábamos deseando salir al patio a jugar al fútbol. ¡Lo que hubiéramos dado entonces por diez minutillos de misa en latín! De esto no tiene la culpa Iglesias, claro, pero desde entonces sufro un reflejo pavloviano que no puedo sujetar. Soy yo Irene Montero, veo venir a Pablo con la guitarrita y en ese mismo momento me levanto del sofá, le pido el divorcio y me marcho con los hijos a Sumar.