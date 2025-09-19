Cerebros silvestres

Por alguna razón tal vez relacionada con los agujeros negros, TVE ha decidido suprimir 'El cazador de cerebros', programa de divulgación científica en La 2, ... y sustituirlo por otro formato «más dinámico», según reveló hace unos días su creador, el químico Pere Estupinyà. También dijo que se iban a cargar 'Órbita Laika', pero eso parece ser falso o quizá se han arrepentido cuando ya tenían la tijera en la mano. A mí me hubiera parecido lógico y hasta pertinente: esos programas que hablan de biología e incluso de matemáticas son un pestiño y además no hay manera de colocar ahí a Gonzalo Miró y a Sarah Santaolalla, que a esas horas tienen un ratito libre pero la mecánica cuántica se les atraganta un poco.

Por si los actuales dirigentes de RTVE no saben cómo reorganizar la parrilla, propongo sustituir todos esos programas aburridísimos con vibrantes espacios de tertulia política, un género muy poco frecuentado en la televisión pública, tan celosa de su independencia que se pasa el día emitiendo documentales y entrevistas en profundidad con premios nóbeles. ¡A ver si nos estamos pasando de pulcros, Sánchez, que una cosa es querer parecernos a la BBC y otra muy distinta hacer el primo!

Cada vez estoy más contento de que una parte de mis impuestos se destine a sufragar el sueldo de los consejeros de RTVE. Cien mil euros al año son mucho o poco, como nos enseñó Einstein, y en cualquier caso es un sueldo muy merecido. Hay que tener claras las prioridades. De momento hemos acabado con la precariedad de los consejeros de Radio Televisión Española y pronto, muy pronto, quizá en las próximas décadas, acabaremos también con la precariedad de los investigadores.