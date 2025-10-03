HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Begoña Gómez, en el Congreso EP

Begoña y la mili

A la última ·

Una cierta España, oscura y no del todo olvidada, se cuela por las rendijas de aquellos relatos asombrosos que cuentan los viejos del lugar

Pío García

Pío García

Logroño

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:15

Comenta

Aunque cumplo con solvencia los requisitos de virilidad impuestos por Trump para el nuevo ejército americano (no soy gordo y tampoco precisamente melenudo), no me ... verán ustedes haciendo las pruebas para ingresar en los Navy Seals. Los objetores de conciencia fuimos una especie pintoresca y fugaz de la democracia española, pero seguimos teniendo nuestro corazoncito hippy y una disposición de ánimo fervientemente contraria a los fusiles de asalto. Las historias de la mili, sin embargo, siempre me parecieron de algún modo edificantes. Una cierta España, oscura y no del todo olvidada, se cuela por las rendijas de aquellos relatos asombrosos que cuentan los viejos del lugar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El cupón de la ONCE reparte 780.000 euros en Badajoz: «Tengo una clientela fiel de vecinos del barrio»
  2. 2

    La Junta ampliará con 1.195 plazas más las oposiciones de Administración General
  3. 3 Hallan muerto en su finca a un vecino de la Sierra de Gata de 58 años
  4. 4

    El padre del presunto autor del homicidio de Badajoz es trasladado del hospital a la cárcel
  5. 5 Detenido en Olivenza un pacense como sospechoso de un doble asesinato en Toledo en 2023
  6. 6 El PP renueva su dirección provincial para gobernar la Diputación de Badajoz en 2027
  7. 7 Heridos un hombre y una mujer tras la colisión de una moto y un coche en Badajoz
  8. 8 Siete empresas optan a construir la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres
  9. 9 En Coria circulan billetes de 20 euros que parecen reales, pero son de película
  10. 10 El casco que recorrerá el mundo para cumplir el sueño de Marcos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Begoña y la mili

Begoña y la mili