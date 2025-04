Almax con fabada

R. C.

En pleno sopor agosteño, leí que el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, había protestado por una campaña publicitaria del medicamento Almax, que animaba ... a disfrutar de la fabada sin miedo a la posible acidez de estómago. Al principio me pareció bien porque, una vez resueltos los problemas del tren, del paro y de la despoblación, era lógico que el señor Barbón se ocupase de lo realmente importante: la defensa del asturianismo gastronómico frente a la maldad globalizadora de la industria farmacéutica. Sin embargo, debo confesarles que yo siento una devoción singular por el Almax y por el omeprazol, gracias a cuyo benéfico influjo he podido disfrutar en ocasiones no solo de la fabada, sino de casi todos los platos de la gastronomía regional española, que parecen diseñados para distinguir a los fuertes de los débiles.

Hay un darwinismo implacable en la cocina tradicional. Nuestros menús más castizos suelen exigir del comensal una actitud desafiante. Frente a un cocido o frente a un botillo hay que sentarse con la insolencia de un Rubiales agarrándose los huevos, lo que nos deja casi sin opciones a los hombres blandengues y a las mujeres delicadas. Si no fuera por estas ayudas farmacológicas, nos veríamos condenados a vagar lánguidamente de tortilla francesa en tortilla francesa mientras los demás se atiborran de fabes, morcillas, chorizos, pimientos, arroces con alioli y demás manjares de alto impacto estomacal. Yo no vi maldad en la campaña de Almax, Barbón, sino un profundo acto de amor por la fabada. ¡Fíjate si está buena que hasta los flojos estamos dispuestos a ingerir cualquier dudoso bebedizo solo para poder disfrutarla sin temores!

