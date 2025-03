Incluso despojando la Cuaresma de su significado religioso, este período conserva un profundo sentido místico, enraizado en costumbres precristianas que marcan la transición del invierno ... a la primavera. Si el Carnaval, que hemos vivido con intensidad, es la celebración que desde tiempos ancestrales anunciaba el fin del invierno –la 'estación oscura' de los celtas–, la Cuaresma abre un ciclo de introspección que en la tradición ortodoxa oriental se conoce como la 'estación de la brillante tristeza'. Este simbolismo no es meramente espiritual, sino que también tiene un reflejo en la realidad cotidiana. Con el final del invierno, es momento de volver al trabajo en el campo, de preparar la tierra para que la cosecha futura sea posible. Es un tiempo de desapego de lo superfluo, de apartarse de la vorágine del consumismo y la inmediatez para dar paso a la reflexión, la autocrítica y la reflexión introspectiva.

Porque la 'brillante tristeza' implica enfrentarse, sin autoindulgencia, a nuestros errores, pero también creer en la posibilidad de cambio, en la promesa de una primavera que trae nuevas oportunidades. Es un ejercicio de lucidez y regeneración que bien podría trasladarse a otros ámbitos, como el político. Venimos de un Carnaval en el que los disfraces han sido más evidentes que nunca: un sheriff de baratillo al estilo Trump, una murga de Milei, directores de orquesta, un partido del Gobierno que se disfraza de oposición (Sumar), un Ejecutivo que se enfrenta a la oposición como si no gobernara, y una oposición que, en muchos casos, parece invisible. Pero todo carnaval tiene su fin, y como cantaba Serrat: «Y con la resaca a cuestas, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura a sus misas».

Sin embargo, este regreso a la normalidad no debería ser un simple punto y seguido. La letanía del Miércoles de Ceniza nos recuerda: «Acuérdate de que eres polvo, y en polvo te convertirás». Una advertencia que bien podríamos aplicar a nuestra clase política: de nada sirve la Cuaresma si vamos a volver a las mismas inercias, vicios y desconexión con la realidad. Hace unos meses, Pedro Sánchez se retiró unos días para 'reflexionar', en un supuesto ejercicio de meditación que muchos consideraron un trampantojo. No estaría mal que nuestros dirigentes emprendieran ahora un retiro cuaresmal. No uno para la galería, sino uno real, profundo y necesario. Que elijan un lugar de clausura, sin cámaras ni asesores, y recapaciten sobre el porqué, cómo, cuándo y para qué, de su yo.

Que reflexionen sobre por qué sus discursos están cada vez más alejados de las preocupaciones de los ciudadanos. Que piensen si esa desconexión no está alimentando el auge de los populismos extremistas. Que abandonen sus burbujas ministeriales, que escuchen menos a sus palmeros y más a los comerciantes, a las pequeñas empresas, a los autónomos, a los ciudadanos que cada día luchan por salir adelante en un entorno cada vez más complicado. Este ejercicio de introspección será doloroso, porque más allá de la moqueta hay barro, tierra sin labrar, hay campo por desbrozar. Pero si lo hacen con honestidad, podrán retornar en Semana Santa con una mente más clara y un espíritu renovado. Que vuelvan no con promesas vacías, sino con compromisos reales. Que renueven su alianza con la ciudadanía, a quien deben su cargo y privilegios, y no al revés, como parecen creer a tenor de sus actos. La Cuaresma no es solo un periodo de abstinencia, sino una oportunidad de cambio. Para la política, como para la vida, debería ser un tiempo de purificación, desprenderse de lo superfluo y reencontrarse con lo esencial: el servicio a los demás, la responsabilidad y la búsqueda del bien común. Porque al final, la única resurrección que importa es la de la confianza perdida. Pues que no se os olvide: «…en polvo te convertirás».