Patriótica sensibilidad

Comenta Compartir

Tres noches he pasado, recién, a pocos metros de la casa donde pernoctase hace un siglo el rey Alfonso XIII, cuando su viaje a Las ... Hurdes, bellísima comarca donde las haya. La dos primeras noches dormí bastante bien, pero la tercera no pegué ojo. Me dio tiempo de pensar en todo, mayormente en la causa de mi insomnio: ese día no habíamos hecho nada que pudiera influir de modo tan negativo en mi descanso. Muy al contrario: todo transcurrió de modo aplaciente. Llegué a pensar, incluso, que la causa podría ser una especie de castigo geográfico de parte de mi pueblo, Casar de Cáceres, que se habría enojado por haberme hospedado en Casar de Palomero. Una de esas cosas incomprensibles que salen en el 'Cuarto Milenio' de Iker Jiménez. La idea me pareció tan descabellada que la descarté de inmediato, con toda razón: me encontré después con uno de mi pueblo que lleva siete lustros en el lugar, tan feliz y contento.

Pues bien, después de haberle dado muchas vueltas a mi insomne cabeza, a la mañana siguiente, nada más volver a la plaza, tan recoleta, se me iluminó la mollera, al darme de bruces con la lápida que conmemora la efeméride real. ¡Ya está!, me dije: ¡la visita a la casa donde durmió el rey! Fetichista que es uno (me gusta tocar la historia con los dedos), incluso pasé la mano por el catre de la cama regia. Alguien se preguntará que cómo pudo influir aquello en mi insomnio. Se lo explico. Desde antiguo, el rey Alfonso XIII me pareció lo que siempre fue: un niño caprichoso y malcriado, que lo único que sabía hacer era fumar y jugar a las cartas con sus amigotes en cuanto aterrizaba en cualquier lugar (el hacerle varios niños a una actriz, eso lo hace cualquiera). Pues bien, por si faltaba algo para el euro, no ha mucho, leyendo al magnífico Juan Eslava Galán, ''Una historia de la Guerra Civil que no va gustar a nadie' (yo soy la excepción), me enteré de una andanza del personaje, que acabaría de remachar la opinión tan 'favorable' que siempre tuve de él. Apenas iniciado el cainita desastre español, como locos andaban ambos bandos en busca de armas extranjeras, mayormente aviones de combate, cosa que no resultaría nada fácil. Fue el caso que, en el llamado bando nacional, después de varios fracasos, a Franco se le ocurrió la idea de recurrir al que fuera padrino de su boda, el rey Alfonso, exiliado en Roma, el cual tenía amistad con el político que mandaba en la llave de los aviones italianos. ¿A que no saben a dónde hubo que ir a buscar al 'niño'? A Checoslovaquia. Seis días después de iniciado el sangriento desastre, mientras España se asesinaba a sí misma, el rey caprichoso y malcriado, haciendo gala de su apenada y patriótica sensibilidad, se había ido de caza a dicho país. Matarlo habría sido poco. Como para dormir esa noche. ¡Viva Felipe VI!

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión