Partido en technicolor

Que si Messi es el mejor jugador de la historia. Que si la final del domingo entre Argentina y Francia fue la mejor final de la historia. Quizá. Pero no el mejor partido que una puede recordar en un Mundial. Y no me extraña que ... Piero Trellini haya escrito 'El Partido' (Debate). No soy italiana, pero también me parece el mejor que recuerdo haber visto. Sin pasión forofa.

En España-82 Brasil había deslumbrado durante la primera fase. Luego vino esa segunda fase con grupos de tres equipos. Y en Barcelona, en Sarriá, jugaban Argentina, Brasil e Italia. A nadie se le ocurrió que Italia fuera a fulminar a los otros dos. Ahí estaba Paolo Rossi, recuperado tras la condena por un delito que no cometió. Es ese tipo de partidos en el que lo recuerdas todo. Dónde lo viste y con quién. Yo, sola con mi abuelo. Y ahora que lo pienso, en blanco y negro, que a mi casa la tele en color llegó al año siguiente. Pero lo recuerdo en rutilante technicolor.

