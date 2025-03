Este mes la luz me la paga Cáritas

Comenta Compartir

«Este mes me paga la luz Cáritas», de esta forma se explicaba Isabel una española de 37 años que trabaja en una casa limpiando, ... su marido no tiene trabajo y tiene dos hijos muy pequeños. La inflación y la crisis energética han tensionado aún más las lamentables economías familiares. La situación –según Foessa- afecta especialmente a los hogares vulnerables, que cada vez deben recortar más gastos. El 80% de ellos lo ha hecho con ropa o calzado y el 18% dejó de comprar algún medicamento por no poder comprarlo para atender otras necesidades, También dejan de comprar gafas o audífonos que son necesarios para una existencia digna de cualquier ser humano, algo que puede influir negativamente en la autoestima de esa persona ¿Cómo es posible que un país con seis millones de hogares pobres que han tenido que recortar hasta en comida, tiene a políticos, asesores, personas de confianza... con salarios altos e indignos? En este contexto desolador siempre hay gente para echarle una mano a estas personas; Manos Unidas, Cáritas o el Banco de Alimentos, También hay muchos benefactores que de manera desinteresada ayudan con lo que pueden a estas familias en lo más indispensable. De la ambición de los políticos y sindicalistas no podemos esperar nada de solidaridad para reducir la pobreza, solamente codicia y que no se le vaya el puestecito para trabajar cada día menos y exigir cada día mas. Un ser humano sin bondad ni solidaridad no es buena persona.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión