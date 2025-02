Salimos peores

El 1 de marzo de 2020 se conocieron en Extremadura los cuatro primeros casos de covid, el virus que ocasionó más de 2.700 muertos ... en la región y por encima de los 300.000 contagios, además de una herida en tantas familias. A menudo se habla de la capacidad de resiliencia del ser humano como mecanismo para poner a un lado los peores momentos y así poder seguir adelante con su vida. En el caso de la pandemia, parece que este recurso de nuestro inconsciente no solo ha funcionado a la perfección como sociedad, sino que ha quedado muy atrás aquella máxima de que saldríamos mejores de una experiencia tan marcadamente triste. Hemos olvidado lo malo, pero también los buenos sentimientos de fraternidad que, por momentos, parecieron unirnos.

Hoy, los primeros recuerdos del quinto aniversario conviven con imágenes que estremecen. No me refiero, que también, a las que llegan del conflicto ucraniano, ni a las que nos ha dejado una Gaza masacrada, o los macabros rituales de Hamás en la entrega de rehenes, vivos o muertos, sino a la de un Elon Musk, el hombre más rico del mundo, en el Despacho Oval susurrando al inquilino de la Casa Blanca o, más aún, a su performance con la motosierra regalada por el inefable presidente argentino Milei.

La existencia de dirigentes mundiales extravagantes no es nueva; siempre ha habido, para desgracia de sus pueblos, una amplia nómina de mandatarios enfermos de megalomanía. Pero de cómo hemos llegado a este momento, en que estos personajes son capaces de aplicar al mundo entero y sin freno sus ideas totalitarias, caigan dos millones de trabajadores públicos en Estados Unidos, un país entero como Ucrania o un pueblo como el palestino, su capacidad de influir en todo el globo sin valores morales, todo esto debería ser objeto de estudio para aprender de sus trágicas consecuencias.

Nunca antes se ha visto mejor lo de la vieja Europa, con su liturgia antigua y sin resultados

Queda Europa, que sigue manteniendo su liturgia, de hombres y mujeres serios, sentados en torno a una mesa en un salón palaciego. Nunca antes se ha visualizado mejor aquello de la vieja Europa para reflejar que sus recetas ya no funcionan. Estados Unidos trata al continente como al abuelo que permanece sentado en su sillón en una esquina de la salita, y al que solo los nietos acuden cuando necesitan algo de dinero.

Que las antiguas potencias sean menospreciadas y, además, amenazadas si muestran algún tipo de reparo por parte de Estados Unidos, y por supuesto Rusia, es realmente una lección nueva de la geopolítica actual. El continente lleva camino de convertirse en un nuevo patio trasero a menos que alcance una unidad de acción que en la reunión de esta semana no se produjo.

Las elecciones que celebra hoy Alemania han adquirido, en este sentido, una trascendencia que supera con mucho su mero ámbito local. El nivel de apoyo y poder que obtenga la propuesta de extrema derecha, en un país con una historia reciente como la suya, puede insuflar más fuerza aún a esa alianza internacional ultra que arrincona valores que creíamos asentados, o, de lo contrario, actuar como freno de mayores distopías.

Uno se plantea si en 2025 la reacción internacional a una pandemia como la del coronavirus sería la misma. Con antecedentes como la actuación en 2020 de un Trump que hoy ya nos parece una versión infantil, o el de un Bolsonaro en Brasil que ahora ha quedado superado por Milei en Argentina; sin Musk todavía como comandante en jefe del planeta, una Europa más empequeñecida y agigantados, en cambio, los movimientos que entonces ya intentaron boicotecar las vacunas y hasta las normas básicas de prevención, en aras a la libertad económica, con todo esto sobre la mesa, es mejor confiar en que no se vuelva a repetir un episodio similar a aquel, porque me temo que ni mejores ni peores, que de la próxima pandemia ya no saldremos.