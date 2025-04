La etapa de Gallardo

Miguel Ángel Gallardo fue proclamado ayer secretario general de PSOE extremeño, diez meses después de que un abatido Guillermo Fernández Vara reconociera que los socialistas ... no iban a poder gobernar la Junta y anticipara su marcha al frente de un partido que solo ha tenido dos líderes anteriores en los últimos 40 años. El fracaso electoral del PSOE el 28-M evitó un relevo más pausado y, sobre todo, de corte más institucional (José María Vergeles o Blanca Martín); dejó en nada el plan de restar poder mientras tanto al propio Gallardo desplazándole de la Diputación de Badajoz tras dos legislaturas completadas; e hizo inevitable un proceso de primarias en el que se impuso el candidato que con más ahínco y desde hace más tiempo se había propuesto convertirse en secretario regional y, a la postre, candidato socialista a presidir la Junta cuando llegue el momento, que a lo mejor es antes del 2027.

Durante las primarias, Gallardo se cuidó de no dar una imagen de díscolo ante Ferraz, al estilo Page para entendernos; y Ferraz le respondió dejando hacer en Extremadura, aunque no fuera su candidato predilecto. Los socialistas extremeños no votaron en clave plebiscitaria de Sánchez, como se ha querido interpretar en los mentideros madrileños poco amigos del presidente del Gobierno, pero las pulsiones ibarristas que laten en el espíritu político de Gallardo si hacen presumir que el nuevo secretario regional será menos complaciente con algunas decisiones de Sánchez que Fernández Vara, quien siempre se resistió al camino fácil de hacerse su campaña electoral a costa de su propio partido. Entre otros motivos, eso le costó su precipitada despedida, dulcificada ayer por el cariño que le demostró la militancia socialista.

De hecho, el nuevo líder del PSOE extremeño no dejó pasar ayer ni un primer discurso para dejar claro en el congreso extraordinario, ante el propio secretario general, que así será. Gallardo marcó con sus primera intervención la línea roja de que antes que la lealtad de partido, estará la defensa de los intereses de Extremadura si estos se ven comprometidos por decisiones de Sánchez. Es, de momento, solo una proclama teórica que deberá tener, llegado el caso, una demostración práctica, pero que evidencia que no tiene ninguna duda sobre cuál debe ser su discurso si el PSOE quiere encontrar pronto el camino de vuelta al gobierno de la Junta de Extremadura. Si algo ha demostrado Gallardo en su trayectoria política es tener muy claro sus objetivos y también los medios para conseguirlos, y no le importará ser incómodo a Ferraz si cree que Extremadura no es bien tratada y, sobre todo, si percibe que de ese modo puede lograr un mayor respaldo electoral.

Es cierto que el vencedor de las primarias lo fue solo con un 55% de los votos y su ejecutiva apenas ha tenido el 68% de respaldo, además de que aún no cuenta con un refrendo en las urnas que convierte a un político en verdadero barón territorial, todo lo cual le obligará más a nadar y guardar la ropa, a no buscar guerras a campo abierto con Madrid, pero no parece tampoco que las vaya a rehuir.

El PSOE extremeño, que ha gobernado esta comunidad autónoma 36 de los 41 años, afronta pues un nuevo periodo, y lo hace por primera vez desde la oposición (Vara fue reelegido en 2012). Lo hace también tras un proceso de primarias que ha dejado una dirección totalmente renovada, incluso en el guiño al pasado que representa la ibarrista Eva Pérez, la persona que salió derrotada en primarias en 2017 ante Vara. Su recuperación para la primera línea del partido por parte de Gallardo tiene mayor carga simbólica por el momento en que se produce, coincidiendo con la despedida del expresidente de la Junta. Unos se van y los derrotados de entonces, llegan. Es evidente que el nuevo secretario general quiere demostrar que no solo se abre una nueva etapa en el partido socialista extremeño, sino que sobre todo se abre su etapa.